У синьому костюмі і з красивою вінтажною брошкою: Олена Зеленська взяла участь у конференції в Словенії

Перша леді з'явилася на конференції з рідкісною брошкою у формі бутона квітки від Lanvin Paris.

Олена Зеленська у межах свого робочого візиту до Словенії зустрілася з першою леді країни Тамарою Вучич.

Разом вони взяли участь у відкритті конференція з ментального здоров’я. Олена також приєдналася до двох панельних дискусій: "Психічне здоров’я дітей та підлітків – інвестиції в наше майбутнє" і "Психічне здоров'я в постконфліктному середовищі".

Олена Зеленська і Тамара Вучич / Фото: Instagram Олени Зеленської

"Рада, що тема ментального здоров’я стає ключовою для експертних діалогів у всьому світі. А Саміт відіграє у цьому ту роль, яку для нього закладали: майданчика для подолання глобальних гуманітарних проблем", – написала перша леді України.

Тамара Вучич та Олена Зеленська / Фото: Instagram Олени Зеленської

Там Зеленська продемонструвала діловий образ у синьому костюмі від українського бренду A.M.G., який складався з прямих штанів зі стрілками і жакета з цікавим лацканом вздовж всього виробу. Вбрання вона скомбінувала з коричневими туфлями.

Олена Зеленська і Тамара Вучич / Фото: Instagram Олени Зеленської

Перша леді зробила акуратне укладання, ніжний макіяж і прикрасила вуха золотими сережками. До лацкану вона прикріпила красиву вінтажну золоту брошку у вигляді квіткового бутона від одного з найстаріших французьких Домів високої моди Lanvin Paris.

Тамара Вучич і Олена Зеленська / Фото: Instagram Олени Зеленської

"Бутон квітки – провісник народження нової краси. У ньому прихована філософія безперервного поновлення життя.

Виріб прикрашений намистиною зі скляної пасти в улюбленому відтінку Jeanne-Marie Lanvin – bleu nuit. Прикраса виготовлена майстрами Henkel & Groosse у знаменитому німецькому місті ювелірів - Пфорцхаймі у 70-х роках минулого століття", – зазначили в описі аксесуару на офіційній сторінці бренду Nº1 VINTAGE в Instagram.

Олена Зеленська і Тамара Вучич / Фото: Instagram Олени Зеленської

Нагадаємо, Олена Зеленська ц красивій вишиванці "білим по білому" і штанях-палацо відкрила українську книжкову поличку в бібліотеці Белграда.

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