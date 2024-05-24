У синьому костюмі і з сережками-кільцями: Олена Зеленська зустрілася з медиками

Олена Зеленська привітала учасників Десятого чемпіонату бригад екстреної медичної допомоги. Участь у ньому взяли 26 команд із усієї країни.

Світлини із заходу вона опублікувала на своїй сторінці в Instagram.

Олена Зеленська / Фото: Instagram Олени Зеленської

Під час змагань учасники демонстрували свої вміння надавати допомогу за протоколами країн ЄС.

"Усі, хто зараз мчить на виклик у цих автівках, кожен учасник конкурсу і загалом усі 40 тисяч працівників екстреної допомоги – однозначні герої й переможці. Ви перемагаєте смерть щодня. Ви такі ж наші захисники й рятівники, як військові. Ще й захисники й рятівники самих військових", – сказала Зеленська.

Олена Зеленська / Фото: Instagram Олени Зеленської

Там перша леді постала у білому топі і діловому синьому костюмі, який складався з жакета на затин і широких штанів. Талію дружина президента підкреслила чорним поясом. Взута вона була у чорні гостроносі туфлі.

Олена Зеленська / Фото: Instagram Олени Зеленської

Зеленська зробила хвилясте укладання, макіяж у ніжних відтінках і завершила аутфіт золотисто-срібними сережками-кільцями.

Олена Зеленська / Фото: Instagram Олени Зеленської

Нагадаємо, Олена Зеленська у чорному вбранні з білим коміром і на шпильках виступила на конференції.

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