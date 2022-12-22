З українським орденом на грудях: Ненсі Пелосі на зустрічі з Зеленським продемонструвала повагу до України

Спікерка Палати представників США Ненсі Пелосі дуже тепло зустріла у Капітолії президента України Володимира Зеленського, який з офіційним візитом відвідав Вашингтон.

Ненсі Пелосі і Володимир Зеленський / Фото: Associated Press

Ненсі Пелосі і Володимир Зеленський / Фото: Associated Press

Цього дня спікерка постала у синьому штанному костюмі, білому топі і синій замшевих туфлях на шпильках. До лацкану жакету Ненсі прикріпила значки у вигляді американського і українського прапорів, а також орден княгині Ольги ІІІ ступеня, який їй під час її візиту до Києва вручив Зеленський. Таким чином спікерка продемонструвала свою повагу до України.

Ненсі Пелосі і Володимир Зеленський / Фото: Associated Press

Шию Пелосі прикрасила перлинним намистом. Вона зробила укладання з прикореневим об'ємом і насичений макіяж.

Ненсі Пелосі і Володимир Зеленський / Фото: Associated Press

Після свого виступу у Конгресі Зеленський вручив Пелосі прапор, який йому передали українські військові у Бахмуті. Цей стяг – є символом перемоги України у війні проти російських загарбників.

Ненсі Пелосі і Олександр Зеленський / Фото: Getty Images

Ненсі Пелосі і Володимир Зеленський / Фото: Associated Press

Ненсі Пелосі і Олександр Зеленський / Фото: Getty Images

Ненсі, своєю чергою, вручила українському президентові прапор США, який у день його візиту майорів над будівлею Капітолію.

Ненсі Пелосі і Володимир Зеленський / Фото: Associated Press

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