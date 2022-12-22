З українським орденом на грудях: Ненсі Пелосі на зустрічі з Зеленським продемонструвала повагу до України

Президент України вручив спікерці український стяг від захисників з Бахмута.
Спікерка Палати представників США Ненсі Пелосі дуже тепло зустріла у Капітолії президента України Володимира Зеленського, який з офіційним візитом відвідав Вашингтон.
Цього дня спікерка постала у синьому штанному костюмі, білому топі і синій замшевих туфлях на шпильках. До лацкану жакету Ненсі прикріпила значки у вигляді американського і українського прапорів, а також орден княгині Ольги ІІІ ступеня, який їй під час її візиту до Києва вручив Зеленський. Таким чином спікерка продемонструвала свою повагу до України.
Шию Пелосі прикрасила перлинним намистом. Вона зробила укладання з прикореневим об'ємом і насичений макіяж.
Після свого виступу у Конгресі Зеленський вручив Пелосі прапор, який йому передали українські військові у Бахмуті. Цей стяг – є символом перемоги України у війні проти російських загарбників.
Ненсі, своєю чергою, вручила українському президентові прапор США, який у день його візиту майорів над будівлею Капітолію.
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