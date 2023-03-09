У синьому костюмі і зі стильним шарфом від українського бренду: Олена Зеленська на форумі в ОАЕ

Олена Зеленська у межах свого візиту до ОАЕ взяла участь у міжнародному форумі Forbes 30/50, який триває в Абу-Дабі. У ньому також взяли участь відомі представниці політики, бізнесу і неурядових організацій для обміну інформацією та встановлення зв’язків задля спільної роботи і розвитку лідерства.

Олена Зеленська / Фото: Instagram Олени Зеленської

Олена Зеленська / Фото: Instagram Олени Зеленської

Перша леді була учасницею панельної дискусії на тему жіночого лідерства.

"Дуже важливо, щоб не лише в цей день, а завжди ми всі пам’ятали, що рівність – це нормально, це не привілей. Для мене говорити зараз про рівність – це говорити про нормальність. Справа лише за тим, щоб це стало нормальним для всіх у світі", – сказала Олена.

Олена Зеленська / Фото: Instagram Олени Зеленської

Зеленська розповіла, як змінилося життя в Україні з початком повномасштабної війни. Ще вона розповіла про зміни у своїй діяльності.

"Вся країна живе в режимі "робимо все, що можемо, на своєму місці". Робота не дає зламатися. Вона структурує хаос війни. Робота – це точка опори, особливо коли бачиш результати. І моя робота також дуже змінилася. Від проєктів розвитку, якими ми займалися перед війною, довелося перейти до боротьби за виживання українців у буквальному сенсі", – зазначила перша леді.

Олена Зеленська / Фото: Instagram Олени Зеленської

На форумі Зеленська постала у синьому костюмі зі штанями-кльош і коричневому топі. Свій лук вона доповнила стильним шовковим темно-коричневим шарфом із цікавим синьо-жовтим принтом із національними мотивами від українського бренду Gunia Project.

Олена Зеленська / Фото: Associated Press

Взула перша леді шкіряні коричневі туфлі-човники. Акуратне укладання, ніжний макіяж і золоті сережки з колекції "Незалежна" колаборації Gunia x Guzema завершили аутфіт Олени.

Олена Зеленська / Фото: Associated Press

До речі модераторкою заходу була колишня державна секретарка і експерша леді США Гілларі Клінтон. Політикиня одягла чорний подовжений жакет, чорні штани і жовту блузку з воланом. Спільне фото Клінтон і Зеленської дуже символічне, адже разом вони демонструють кольори українського прапора.

Олена Зеленська і Гілларі Клінтон / Фото: Instagram Олени Зеленської

Нагадаємо, Олена Зеленська відвідала Національну бібліотеку та архів ОАЕ у бежевому штанному костюмі і чорних лоферах.

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