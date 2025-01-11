У синьому костюмі та блузі з бантом: королева Летиція прибула до порту, щоб попрощатися з дочкою Леонор

Королева Летиція та король Філіп відвідали церемонію прощання з навчальним кораблем, на якому їхня дочка вирушить у плавання.

11 січня став дуже важливим днем для королівської сім'ї Іспанії – король Філіп та королева Летиція вирушили до порту міста Кадіс, щоб попрощатися зі своєю старшою дочкою та спадкоємицею престолу – принцесою Леонор. 19-річна дівчина вирушить у подорож на навчальному кораблі "Хуан Себастьян де Елькано".

Королева Летиція / Фото: Getty Images

Це буде шестимісячне плавання, яке є частиною її навчання у Військово-морському училищі, куди вона вступила у серпні 2023 року.

Летиція прибула в порт у діловому вбранні, оскільки на королеві був синій вільний штанний костюм, що включав блейзер і широкі штани. Носила вона їх у поєднанні з елегантною шовковою блузою з коміром-бантом та зручними лоферами.

Королева Летиція / Фото: Getty Images

Також Летиція додала до образу кілька цікавих прикрас — одягла свою улюблену каблучку на вказівний палець, сережки-зірки, а волосся прикрасила золотим обручем із листям.

Королева Летиція / Фото: Getty Images

Принцеса Леонор була у формі і з зібраним волоссям. Це навчання для неї — можливість поринути в морську дисципліну і в той же час піти стопами попередніх поколінь її сім'ї, які також плавали на цьому історичному судні.

Принцеса Леонор / Фото: Getty Images

Кадрами із заходу королівський двір поділився також у соцмережах.

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