У синьому костюмі та човниках на шпильці: королева Максима продемонструвала стильний лук

Королева Максима прибула з візитом до організації Oranje Huis Nooit Groep, яка пропонує підтримку, догляд та притулок для жінок, які стали жертвами домашнього насильства.

Її Величність була одягнена у двобортний жакет кольору ультрамарин від Max Mara, під яким був світлий топ та вовняні штани від цього ж бренду. Вона взула шкіряні туфлі-човники від Gianvito Rossi і в руках тримала замшевий клатч.

Максима розпустила волосся і зробила легкий макіяж на обличчі, одягла сережки з кольоровим камінням, які вже носила раніше. Також вона зробила манікюр свого улюбленого бордового відтінку та одягла кілька каблучок на пальці.

Королева Максима / Фото: Getty Images

Нагадаємо, 5 травня король Віллем-Олександр та королева Максима відвідали концерт на честь Дня національного визволення, який відбувся у межах національних святкувань на честь визволення країни від нацистської окупації 1945 року.

Королева Максима та король Віллем-Олександр / Фото: Getty Images

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