У синьому костюмі та човниках на шпильці: королева Максима продемонструвала стильний лук

Королева Нідерландів відвідала новий робочий захід у місті Алмері.
Королева Максима прибула з візитом до організації Oranje Huis Nooit Groep, яка пропонує підтримку, догляд та притулок для жінок, які стали жертвами домашнього насильства.
Її Величність була одягнена у двобортний жакет кольору ультрамарин від Max Mara, під яким був світлий топ та вовняні штани від цього ж бренду. Вона взула шкіряні туфлі-човники від Gianvito Rossi і в руках тримала замшевий клатч.
Максима розпустила волосся і зробила легкий макіяж на обличчі, одягла сережки з кольоровим камінням, які вже носила раніше. Також вона зробила манікюр свого улюбленого бордового відтінку та одягла кілька каблучок на пальці.
Нагадаємо, 5 травня король Віллем-Олександр та королева Максима відвідали концерт на честь Дня національного визволення, який відбувся у межах національних святкувань на честь визволення країни від нацистської окупації 1945 року.
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