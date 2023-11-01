У синьому костюмі та квіткових сережках: королева Максима на модному івенті

Нещодавно королева Максима відвідала Тиждень голландського дизайну в Ейндховені. Цього дня 52-річна королева була в синьому штанному костюмі від Dries Van Noten, а під жакетом у неї була сорочка в квітковий принт. Максима доповнила лук чорними ботильйонами Gianvito Rossi та маленькою плетеною сумкою чорного кольору Bottega Veneta.

Королева Максима / Фото: Getty Images

У Її Величності було розпущене біляве волосся, у вухах виблискували квіткові сережки з камінням, а на пальці каблучки з аквамарином. Королева зробила насичено-червоний манікюр та легкий денний макіяж, зробивши акцент трохи на очах.

До речі, королева любить яскраві відтінки лаків для нігтів, але іноді так трапляється, що її манікюр має не найкращий вигляд.

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