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У синьому костюмі та лавандових човниках: стильна Ненсі Пелосі приїхала на інтерв'ю

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У синьому костюмі та лавандових човниках: стильна Ненсі Пелосі приїхала на інтерв'ю

Ненсі Пелосі / Фото: Getty Images

Спікерка палати представників США Ненсі Пелосі дала інтерв'ю ведучій SiriusXM Progress у нью-йоркській студії SiriusXM.

82-річна Пелосі відвідала програму "Ранок з Церліною" та приїхала до студії у синьому штанному костюмі, який доповнила білим топом та туфлями-човниками лавандового кольору на підборах.

Ненсі Пелосі / © Associated Press
Ненсі Пелосі / Фото: Associated Press

У Ненсі було акуартне укладання, макіяж на обличчі, а на шиї перли, до яких вона підібрала перлинні сережки.

У цьому ж аутфіті спікерка палати представників виступала під час бесіди за круглим столом у Центрі людей похилого віку Форест-Гіллз при Куїнсському громадському будинку в Нью-Йорку.

Ненсі Пелосі / © Getty Images
Ненсі Пелосі / Фото: Getty Images
Ненсі Пелосі / © Associated Press
Ненсі Пелосі / Фото: Associated Press

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