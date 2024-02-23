У синьому костюмі та смугастому джемпері: стильна герцогиня Софі відвідала спортивний захід

Поки король Чарльз III проходить лікування раку, члени його сім'ї продовжують багато працювати.

Герцог та герцогиня Единбурзькі, Едвард та Софі відвідали національний чемпіонат Великої Британії з велоспорту у Національному велосипедному центрі у Манчестері.

Софі приїхала на захід у молочному смугастому джемпері та темно-синьому штанному костюмі, до якого підібрала коричневі шкіряні чоботи на підборах та маленьку коричневу сумку. Герцогиня мала елегантний і скромний вигляд, а свій образ доповнила лаконічними сережками, підвіскою на шиї, простим макіяжем і волосся зібрала в низький хвіст.

Герцог та герцогиня Единбурзькі / Фото: Getty Images

Її чоловік принц Едвард був одягнений в оливковий картатий піджак, блакитну сорочку, темно-сині штани та взутий у туфлі.

Пара взяла участь у адаптивній велогонці на треку у Національному велосипедному центрі.

Герцог та герцогиня Единбурзькі / Фото: Getty Images

Нагадаємо, нещодавно ми писали, що герцогиня Единбурзька "вигуляла" подарунок короля Чарльза III.

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