У синьому костюмі та туфлях-човниках: кронпринцеса Вікторія відвідала семінар

Шведська кронпринцеса Вікторія відвідала новий робочий захід у Стокгольмі.
Вчора, 13 вересня, її Високість побувала на семінарі "День мозку", де її зустрічав генеральний секретар Hjarnfondens Анна Гемлін у Lilla Cirkus.
День мозку – це щорічний семінар, у якому беруть участь провідні шведські дослідники та експерти в галузі мозку.
45-річна принцеса була у синьому трикотажному костюмі, що складається з кофти та спідниці міді. Вбрання добре гармоніювало із замшевими туфлями-човниками на підборах. На плечі у кронпринцеси Вікторії висіла невеличка сіра сумка.
З прикрас вона одягла сережки у вигляді пір'я, тонку золоту підвіску на шию, годинник та каблучки. А зачіску зробила традиційну, зібравши волосся у пучок.
Минулого тижня принцеса та її чоловік відвідали з візитом школу Стенінгегодена під час візиту шведської королівської родини до Сігтуна.
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