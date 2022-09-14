У синьому костюмі та туфлях-човниках: кронпринцеса Вікторія відвідала семінар

Вчора, 13 вересня, її Високість побувала на семінарі "День мозку", де її зустрічав генеральний секретар Hjarnfondens Анна Гемлін у Lilla Cirkus.

День мозку – це щорічний семінар, у якому беруть участь провідні шведські дослідники та експерти в галузі мозку.

45-річна принцеса була у синьому трикотажному костюмі, що складається з кофти та спідниці міді. Вбрання добре гармоніювало із замшевими туфлями-човниками на підборах. На плечі у кронпринцеси Вікторії висіла невеличка сіра сумка.

Кронпринцеса Вікторія / Фото: Getty Images

З прикрас вона одягла сережки у вигляді пір'я, тонку золоту підвіску на шию, годинник та каблучки. А зачіску зробила традиційну, зібравши волосся у пучок.

Кронпринцеса Вікторія / Фото: Getty Images

Минулого тижня принцеса та її чоловік відвідали з візитом школу Стенінгегодена під час візиту шведської королівської родини до Сігтуна.

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