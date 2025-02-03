У синьому костюмі та з бірюзовою хусткою на шиї: принцеса Анна сходила на матч регбі

Королівська принцеса побувала на одному зі своїх улюблених заходів.
Принцеса Анна відвідала стадіон "Мюррейфілд" в Единбурзі, щоб підтримати збірну Шотландського союзу регбі на матчі Турніру шести націй між Шотландією та Італією в суботу.
74-річна сестра короля Чарльза є покровителькою Шотландського союзу регбі. На заході Анна зустрілася з гравцями, які змагаються за Кубок Каттітта в Единбурзі.
Її Високість мала елегантний вигляд в картатому костюмі, коли виходила на поле і потискала руки гравцям після того, як Шотландія здобула перемогу з рахунком 31-19.
Одягнена Анна була в короткому пальті темно-синього кольору, яке ідеально поєднувалося з темно-синіми штанами та шовковою хусткою ніжно-блакитного кольору, акуратно пов'язаною на шиї. Не вперше принцеса носить цей костюм, що не дивно, адже вона, як і її брат король, є прихильниками сталого стилю.
У Анни була її фірмова зачіска "вулик", у вухах — золоті сережки-цвяшки і трохи блиску на губах.
Нагадаємо, раніше ми показували вам улюблений аксесуар принцеси, який вона носить уже 20 років.
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