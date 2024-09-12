У синьому костюмі та з хусткою у волоссі: королева Мері та король Фредерік зійшли з королівського корабля

Закінчення сезону плавання Королівського корабля "Даннеброг" ознаменувалося офіційним висадженням королівського подружжя в Нордрі Толбод.

"Протягом сезону Їхні Величності король і королева, серед іншого, здійснили державні візити на Королівському кораблі "Даннеброг" до Швеції та Норвегії, а також круїз Співдружністю до Гренландії та круїз наприкінці літа на Королівському кораблі в Борнхольм, Ері, Ассенс.

Королева Мері та король Фредерік X / Фото: Getty Images

Цього року виповнюється 92 роки від дня підняття першої команди на королівський корабель Даннеброг. Протягом понад дев'яти десятиліть корабель служив офіційною та приватною резиденцією Крістіана 10-го, Фредеріка 9-го, королеви Маргрете, а тепер ще й короля Фредеріка X та королеви Мері.

За час свого існування королівський корабель "Даннеброг" навчив понад 3400 призовників і пройшов понад 800 000 морських миль, а за свої 92 роки корабель відвідав більшість портів Данії, Гренландії та Фарерських островів, а також порти Середземномор'я, Карибського басейну та східного узбережжя — йдеться у повідомленні в Instagram королівської родини Данії.

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Цього разу королева Мері обрала для появи на публіці лаконічний синій штанний костюм від The Fold London, поєднувала його з туфлями на підборах, зеленим клатчем Nina Ricci, перлинними сережками у вухах, а волосся зібрала в низький хвіст і зав'язала їх хусткою. Її макіяж був виконаний у натуральних відтінках. Король Фредерік був у військовій формі.

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