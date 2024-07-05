У синьому костюмі та з краваткою в принт: король Чарльз привітав нового прем'єр-міністра у Букінгемському палаці

Король Чарльз III повернувся із Шотландії і прибув сьогодні до Букінгемського палацу, щоб привітати нового прем'єр-міністра Великої Британії Кіра Стармера.

4 липня 2024 року у Великій Британії відбулися загальні вибори. Стармер став новим прем'єр-міністром Великої Британії, а його лівоцентристська опозиційна Лейбористська партія здобула переконливу перемогу, поклавши край 14 рокам правління правих консерваторів.

Кір Стармер та король Чарльз / Фото: Associated Press

Король за традицією під час першої аудієнції запропонував Стармеру стати прем'єр-міністром і сформувати уряд.

Кір з'явився на прийомі у монарха в чорному класичному костюмі, білій сорочці і з бордовою краваткою, а Чарльз одягнув синій костюм, білу сорочку в тонку смужку і світло-блакитну краватку в дрібний принт, а в нагрудній кишені піджака у короля була хустка. Вони потиснули одне одному руки.

Кір Стармер і король Чарльз III у Букінгемському палаці / Фото: Getty Images

Зазначимо, що до Букінгемського палацу Стармер прибув із дружиною Вікторією, а потім вони разом вирушили на Даунінг-Стріт, звідки він звернеться до нації як новий прем'єр-міністр. Його дружина обрала для першого публічного виходу червону сукню.

Вікторія та Кір Стармери на Даунінг-Стріт / Фото: Associated Press

Нагадаємо, раніше ми згадували п'ятнадцять прем'єр-міністрів королеви Єлизавети II.

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