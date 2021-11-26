У синьому костюмі та з яскравою краваткою: принц Вільям виступив на заході

У синьому костюмі та з яскравою краваткою: принц Вільям виступив на заході

Принц Вільям виступив на симпозіумі Королівського фонду з питань психічного здоров'я у Camden House LABS Triangle в Лондоні.

Під час заходу герцог Кембриджський оголосив про пакет підтримки психічного здоров'я служб екстреної допомоги Blue Light Together, розроблений Королівським фондом та партнерськими організаціями.

Під час заходу принц Вільям виступив із промовою і зізнався, що нудьгує за своєю формою.

Принц Вільям / Getty Images

“Підтримка психічного здоров'я наших рятувальників носить для мене надзвичайно особистий характер. Я часто згадую часи, коли служив у Пошуково-рятувальній службі Королівських ВПС та Аерослужбі швидкої допомоги Східної Англії. Я пам'ятаю, як доводилося вилітати на виклики за найсуворіших умов, іноді з трагічним кінцем. Пам'ятаю почуття солідарності з моєю командою, коли ми щосили намагалися розділити цей тягар відповідальності. Також я пам'ятаю, що після повернення додому на мене тиснули труднощі та переживання минулого дня, і я не хотів обтяжувати мою родину тим, що бачив", - розповів Вільям.

Принц Вільям / Getty Images

Герцог Кембриджський звернувся до рятувальників і сказав їм, що робота, яку вони виконують, є надзвичайно важливою і відповідальною, і попросив, щоб вони дбали про свій психічний стан так само, як піклуються про інших людей.

Нагадаємо, герцогиня Кембриджська цього тижня теж з'являлася на публіці. Вона приїздила з візитом до середньої школи Nower Hill в Лондоні. Під час візиту герцогиня Кембриджська взяла участь в уроці природничих наук, присвяченому нейробіології та важливості раннього розвитку дітей.

Герцогиня Кембриджська / Associated Press

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