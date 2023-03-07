У синьому луку і з сапфіровими прикрасами: королева Максима з чоловіком прибула до Словаччини

Король та королева Нідерландів прибули з офіційним візитом до Словаччини.

Король Віллем-Олександр та королева Максима зустрілися з президенткою Зузаною Чапутовою на офіційній церемонії привітання у президентському палаці. Візит королівського подружжя триватиме три дні.

51-річна королева Максима одягла синє пальто під яким у неї була підходяща по відтінку синя сукня і поєднала його з капелюхом-таблеткою та шарфом. Ідеальний монохромний образ королівська особа доповнила клатчем із розсипом страз, сапфіровими сережками та брошкою, пришпиленою на грудях. На руках у Максими були чорні шкіряні рукавички. Волосся королева зібрала в зачіску і зробила насичений макіяж очей.

Королева Максима / Фото: Getty Images

Після прибуття до країни Максима та Віллем-Олександр пройшлися червоною килимовою доріжкою та вирушили на церемонію вітання до Президентського палацу. Там їх вітали президент Зузана Чапутова та її партнер Юрай Різман.

Президентка була у чорному довгому пальті та бежевих туфлях-човниках. На її пальті була пришпилена брошка у вигляді квітки, схожа на тюльпан. Вона зібрала волосся в зачіску, зробила гарний макіяж і одягла перлинні сережки.

Королева Максима та король Віллем-Олександр із президенткою Словаччини Зузаною Чапутовою та її партнером / Фото: Getty Images

Це другий королівський тур для королеви Максими та короля Віллема-Олександра за останні тижні після їхньої поїздки на Кариби.

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