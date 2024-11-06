У синьому оксамитовому костюмі: Іванка Трамп продемонструвала розкішний діловий лук

Напередодні оголошення результатів виборів у Флориді відбулася вечірка Республіканської партії присвячена Дональду Трампу. На цьому заході зібралася вся родина кандидата у президенти, а також кандидат пост віцепрезидента – сенатор Джеймс Девід Венс.

Особливу увагу на подібних зборах завжди привертає старша дочка Трампа – 43-річна Іванка, хоча вона й не брала активної участі у передвиборній кампанії батька цього разу.

На сцену у Вест-Палм-Біч вона вийшла у вбранні розкішного кобальтового кольору.

Іванка Трамп / Фото: Associated Press

Це був стильний оксамитовий костюм, який включав класичний приталений жакет на ґудзиках та прямі штани. Носила вона його у поєднанні з синьою шовковою сорочкою та сережками з великими діамантами.

Іванка Трамп / Фото: Associated Press

Волосся Іванки було укладено в елегантну зачіску з легкою хвилею та проділом. На обличчі візажисти зробили їй гарний макіяж.

Іванка Трамп / Фото: Associated Press

Зазначимо, що Дональд Трамп уже заявив про свою перемогу на виборах. Кандидата також привітав президент України Володимир Зеленський.

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