У синьому пальті, червоному капелюсі та з брошкою Єлизавети II: королева Камілла викликала фурор новим образом

Колева Камілла повернулася до виконання своїх королівських обов'язків та відвідала військову базу Каттерік-Гарнізон, у Північному Йоркширі.

Її Величність зустрілася зі службовцями Королівськими уланами і ветеранами під час свого першого візиту до полку від того часу, як її було призначено його головнокомандувачем. Перед Каміллою цю посаду обіймала покійна королева Єлизавета II, яка була призначена у свій 21 день народження, 21 квітня 1947 року.

Королева Камілла / Фото: Associated Press

76-річна Камілла мала приголомшливий вигляд у темно-синьому пальті від Фіони Клер, змодельованому за зразком уніформи Лансера, з червоним коміром-стійкою та кольчугою на плечах. Син дизайнерки, капітан команди Royal Lancers сьогодні був присутній на заході, пише express.co.uk.

Захід на базі Катерік-Гарнізон / Фото: Associated Press

Свій образ Камілла доповнила невеликим червоним капелюхом, на якому була прикріплена брошка Lancers, що належала покійній королеві Єлизаветі і два пера синього та жовтого кольорів. У неї було фірмове укладання, макіяж на обличчі, а у вухах перлинні сережки-висячки.

Королева Камілла / Фото: Associated Press

Сьогоднішній захід посідає особливе місце у серці королеви, оскільки її батько, майор Брюс Шанд, служив у 12-му уланському полку та отримав Військовий хрест за хоробрість під час битви.

Королева Камілла / Фото: Associated Press

За повідомленнями Букінгемського палацу, на виставці було представлено бронетехніку, зокрема часів Другої світової війни, якими командував покійний батько королеви. Вручивши медалі, Камілла вирушила до офіцерської їдальні.

Нагадаємо, 21 квітня, у день народження Єлизавети II, Чарльз та Камілла відвідали службу в церкві Краті Кірк, у Шотландії.

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