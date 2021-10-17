У синьому пальті і в перлах: королева Єлизавета II у красивому образі приїхала до Аскоту

У синьому пальті і в перлах: королева Єлизавета II у красивому образі приїхала до Аскоту

95-річна королева Єлизавета II отримала нагороду за видатний внесок у британські скачки.

Вчора, 16 жовтня, королева Єлизавета II відвідала іподром Аскот, на якому минув День чемпіонів Великої Британії QIPCO.

Там Її Величність з'явилася у красивому аутфіті. На ній було синє двобортне пальто з чорним коміром, манжетами і ґудзиками, а також синя сукня. До нього королева підібрала елегантний синій капелюх з чорною облямівкою.

Королева Єлизавета II / Getty Images

Свій образ Єлизавета II доповнила чорними туфлями, чорними рукавичками і чорною сумочкою.

Як прикраси Її Величність використала перлове намисто, перлинні сережки і золотий браслет. До пальта була прикріплена елегантна діамантова брошка з перлами. Губи королева нафарбувала рожевою помадою.

Королева Єлизавета II / Getty Images

Єлизавета II взяла участь у нагородженні трофеєм переможця забігу.

Крім того, королеві вручили спеціальний пам'ятний знак, який свідчить про те, що вона увійшла в Зал слави серії британських чемпіонів (офіційний Зал слави британських плоских гонок).

Королева Єлизавета II / Getty Images

Єлизавета II стала першою людиною, яка потрапили в Зал слави в категорії "Спеціальний учасник" як знак визнання її видатного внеску у британські плоскі гонки.

Нагадаємо, нещодавно Її Величність відвідала Кардіфф, щоб відкрити останню сесію валлійського парламенту. Там вона постала у рожевому пальті від Stewart Parvin, прикрашеному брошкою з валлійського нарциса (символізує національну квітку Уельсу) і капелюсі від Рейчел Тревор-Морган. У руці у неї була тростина для підтримки.

Королева Єлизавета II / Getty Images

Королева Єлизавета II / Getty Images

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