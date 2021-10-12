У синьому пальті і вперше за тривалий час з тростиною: королева Єлизавета II у супроводі дочки приїхала на службу

Королева Єлизавета II сьогодні вийшла на публіку в супроводі свого дочки принцеси Анни.
Після смерті принца Філіпа в квітні 2021 року, багато членів королівської сім'ї говорили, що тепер будуть частіше з'являтися з Її Величністю на різних публічних заходах.
Минулого тижня ми бачили, як молодший син королеви принц Едвард, граф Вессекський, супроводжував монархиню на презентації естафети Королівської кийки, де був даний старт Іграм Співдружності в Бірмінгемі 2022 року.
Сьогодні Єлизавету II супроводжує її 71-річна донька принцеса Анна. Королівська принцеса і королева були присутні на службі на честь Дня Подяки з нагоди сторіччя Королівського британського легіону в Вестмінстерському абатстві в Лондоні.
Єлизавета II з'явилася на публіці в синьому пальті, під яким була світла сукня з квітковим принтом і улюблені нею туфлі Anello & Davide. В руці Її Величність тримала сумку від Launer і тростину, за допомогою якої пересувалася. Це вперше ми бачимо на публіці королеву з тростиною.
Також вона була в рукавичках, синьому капелюсі з квітами, брошкою з діамантами і сапфіром на грудях і з перловими прикрасами, з ідеальною укладанням і макіяжем на обличчі.
Принцеса Анна сьогодні також вибрала досить яскравий образ, одягнувши фіолетове пальто, капелюх йому до тону, синю сукню і туфлі на підборах. Анна також була в рукавичках, з брошкою на грудях і з золотими прикрасами.
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