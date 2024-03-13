У синьому пальті-накидці та капелюсі з вуаллю: стильна Зара Тіндалл на фестивалі у Челтнемі

Челтнемський фестиваль на іподромі Челтнем розпочався 12 березня. Зару сфотографували там у компанії Наталі Пінкгем, а також чоловіка Зари – Майка Тіндалла.

У перший день перегонів Зара з'явилася на іподромі у темно-синьому вовняному пальті з поясом та рукавами-накидкою від італійського бренду Karen Millen, під який одягла синій джемпер з високим коміром, була у високих замшевих чоботях Stuart Weitzman, у сірому капелюсі з вуалью Charles Headpieces, шкіряних рукавичках і в руках тримала сумку зі шкіри крокодила від Fairfax & Favor.

Наталі Пінкгем та Зара Тіндалл / Фото: Getty Images

Тіндал одягла золоті сережки з перлинами від Calleija Jewellers, зробила насичений макіяж і волосся зібрала в низький пучок. Зара мала дуже елегантний вигляд.

Зара Тіндалл / Фото: Getty Images

Минулого разу ми бачили Зару у Челтнемі у січні 2024 року. Тоді вона була у бордовому пальті без коміра від The Fold та в капелюсі.

Читайте також: