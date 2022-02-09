У синьому пальті та ботфортах: принцеса Беатріс відвідала Королівську академію мистецтв

Молода мама принцеса Беатріс відвідала світський захід.

Беатріс відвідала презентацію книжки The Fendi Set у Королівській академії мистецтв у Лондоні. На світському заході принцесу Йоркську зазнімкували разом із британською моделлю та акторкою Поппі Делевінь.

Беатріс була в синій сукні з білою оборкою на декольте і комірі в тон якій підібрала синє пальто. Взута принцеса була в замшеві чоботи на підборах, а в руках тримала чорний клатч зі зміїною шкіри.

Принцеса Беатріс / Getty Images

Довге руде волосся Беатріс розпустила, а у макіяжі підкреслила свої великі зелені очі. Принцеса мала акуратний манікюр, а на пальці у неї виблискувала каблучка.

Її подруга Поппі Делевінь була у світлій максісукні і на плечі накинула чорний блейзер. Біляве волосся дівчини було розпущене, а у вухах – великі сережки-кільця.

Поппі Делевінь та принцеса Беатріс / Getty Images

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