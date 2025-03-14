У синьому пальті та черепахових окулярах: стильна Зара Тіндалл знову приїхала на перегони

Зара та Майк Тіндалли відвідали фінальний день змагань у Челтнемі.

Пара, яка прожила у шлюбі майже 14 років, позувала для фотографій після прибуття на іподром у Глостерширі.

Зара та Майк були присутні на всіх чотирьох днях змагань, оскільки наїзниця Зара виконує обов'язки директорки на іподромі.

Зара Тіндалл / Фото: Getty Images

Зара демонструвала кілька стильних образів, а саме костюм у смужку та зшите на замовлення пальто оливкового кольору. А один аксесуар нам нагадав той, що носила принцеса Уельська кілька років тому.

Зара Тіндалл / Фото: Getty Images

Для останнього дня фестивалю в Челтнемі Зара Тіндалл обрала пальто темно-синього кольору, під нього вдягла синю водолазку та підібрала обідок до тону із пером. На обличчі у Зари були сонцезахисні окуляри в черепаховій оправі Islesteva, які вона носила і в інші дні фестивалю, а в руках сумка зі шкіри крокодила. Тіндал зібрала волосся в пучок і рожевим блиском підкреслила губи.

Її чоловік Майк одягнув світло-сірий костюм і кепку, а його синя краватка поєднувалась із вбранням його стильної дружини.

Зара і Майк Тіндалли / Фото: Getty Images

Нагадаємо, одного дня перегони в Челтнемі відвідувала королева Камілла, а також принцеса Анна, яка здивувала своїм вбранням.

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