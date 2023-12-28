У синьому пальті та чорному капелюсі: розглядаємо скромний образ дочки принцеси Маргарет

Єдина дочка принцеси Маргарет — Сара Чатто — рідко, але все ж таки іноді відвідує заходи разом з членами своєї сім'ї.

На Різдво Сара разом із чоловіком Денієлом вирушили на святкову службу з королем Чарльзом III, королевою Каміллою та іншими членами родини.

59-річна Сара Чатто була цього дня в елегантному темно-синьому пальті до тону якого підібрала хустку на шию та замшеві туфлі-човники на невисоких підборах та чорний капелюх. На пальто у Сари була пришпилена брошка і такі самі сережки були у вухах. Також дама була у темно-синіх рукавичках, а в руках несла плетений чорний клатч зі шкіри. Каштанове волосся Сари було розпущене, а на обличчі практично не було макіяжу.

Сара Чатто / Фото: Getty Images

Позаду Сари йшов її брат Девід Армстронг-Джонс зі своїми дітьми.

Цього дня на службу зібралися майже всі члени британської королівської родини. Запросили цього разу навіть Сару Йоркську, яка понад 30 років не відвідувала подібний захід, оскільки її не запрошували.

Сара Чатто з сім'єю у Сандрінгемі / Фото: Getty Images

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