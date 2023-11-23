У синьому пальті та човниках на підборах: королева Камілла у Букінгемському палаці

Сьогодні королева Камілла та король Чарльз III проводжали президента Південної Кореї Юн Сок Йоля та першу леді Кім Кеон Хі після візиту до Великої Британії.
Фінальна зустріч монархів та президентського подружжя відбулася у Букінгемському палаці в Лондоні. Сьогодні вдень Юн Сок Йоль та Кім Кеон Хі вилетять назад до Сеула.
У свій останній день президент і перша леді відвідали військові штаби Черчилля в центрі Лондона, а потім вирушили до палацу, де король і королева попрощалися з ними. Цього року виповнюється 70 років від початку Корейської війни, що робить військові зв'язки під час цього візиту особливо гострими.
Королева Камілла сьогодні одягнена у синє пальто з ґудзиками посередині, чорні колготи та чорні туфлі-човники на підборах. У королеви була лаконічна зачіска, перлинний чокер на шиї, легкий денний макіяж та кілька золотих браслетів на зап'ясті.
На державному банкеті на честь президентського подружжя королева Камілла сяяла в оксамитовій червоній сукні і дебютувала в тіарі та кольє з рубінами, які належали королеві Єлизаветі II.
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