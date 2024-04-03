У синьому пальті та капелюсі до тону: елегантна королева Мері на урочистому заході

Її Величність королева Мері оглянула варту під час заходу, присвяченого 75-річчю створення Національної гвардії у Музеї Свободи у Копенгагені.

Королева приїхала одягнена в темно-синє пальто з поясом на талії і сукню до тону, на голові у неї був синій капелюх з бордовою стрічкою, на руках сині шкіряні рукавички, а взула Мері високі чоботи на підборах з бежевої шкіри.

Королева Мері / Фото: Getty Images

Мері розпустила і уклала гарними локонами каштанове волосся і зробила насичений макіяж очей, а губи злегка підкреслила помадою. Дружина короля була зазнімкована на фото в оточенні військових.

Королева Мері / Фото: Getty Images

Минулого разу королева Мері та її чоловік король Фредерік X разом відвідали виставку "Фредерік X: Король завтрашнього дня". Виставка проливає світло на події, які сформували короля як особистість та в його ролі нового монарха Данії.

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