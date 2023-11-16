У синьому пальті та капелюсі: королева Маргрете II проінспектувала війська

Її Величність відвідала урочистий парад.
83-річна данська королева Маргрете II проінспектувала війська на параді Королівської лейбгвардії у казармах лейбгвардії у Копенгагені.
Її Величність королева була в довгому пальті насиченого синього кольору і капелюсі-таблетці в тон з чорним обідком, взула чорні замшеві туфлі без підборів і доповнила лук синьою хусткою з білим принтом та синіми сережками.
Королева була традиційно з тростиною, вона мала яскраво-червоний манікюр і рожевою помадою нафарбовані губи.
Нагадаємо, раніше ми розповідали, що старшого сина королеви — кронпринца Фредеріка — заскочили папараці під час прогулянки з невідомою білявкою в Мадриді. Цей скандал наробив багато галасу в Данії та Іспанії. А заговорили про нього після того, як до Данії з державним візитом приїжджали король та королева Іспанії.
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