У синьому пальті та на підборах: королева Камілла з'явилася на публічному заході

Королева Камілла з'явилася на публічному заході під час відпустки.
Камілла мала чудовий вигляд в синьому пальті Fiona Clare, під яким була синя сукня в принт, була взута в коричневі туфлі зі шкіри на підборах, а в руках тримала маленьку бежеву сумку Bottega Veneta.
Її Величність доповнила свій образ брошкою Minoru, про яку ми розповідали раніше, браслетом Sweet Alhambra Heart з рожевого золота 18 карат і сердоліка від Van Cleef & Arpels і своєю заручальною каблучкою і перлинними сережками-висячками. У королеви було бездоганне укладання та макіяж на обличчі.
Раніше, нагадаємо, королеву Каміллу зазнімкували в Шотландії під час прогулянки з дітьми та онуками і мала зовсім інакший вигляд, ніж публіка звикла її бачити.
Читайте також:
- Обожнювала це місце: принцеса Євгенія розповіла, чому королева Єлизавета II так любила Балморал
- Канікули в Шотландії: стало відомо, чи поїдуть Меган і Гаррі до Балморалу
- Його ненавиділа принцеса Діана і любила королева Єлизавета II: цікаві факти про замок Балморал