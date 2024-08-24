У синьому пальті та на підборах: королева Камілла з'явилася на публічному заході

Камілла мала чудовий вигляд в синьому пальті Fiona Clare, під яким була синя сукня в принт, була взута в коричневі туфлі зі шкіри на підборах, а в руках тримала маленьку бежеву сумку Bottega Veneta.

Королева Камілла / Фото: Getty Images

Її Величність доповнила свій образ брошкою Minoru, про яку ми розповідали раніше, браслетом Sweet Alhambra Heart з рожевого золота 18 карат і сердоліка від Van Cleef & Arpels і своєю заручальною каблучкою і перлинними сережками-висячками. У королеви було бездоганне укладання та макіяж на обличчі.

Королева Камілла / Фото: Getty Images

Раніше, нагадаємо, королеву Каміллу зазнімкували в Шотландії під час прогулянки з дітьми та онуками і мала зовсім інакший вигляд, ніж публіка звикла її бачити.

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