У синьому пальті та на високих лакованих шпильках: невістка Дональда Трампа сходила на службу з чоловіком і дітьми

Старший син Дональда Трампа – Ерік Трамп – і його дружина Лара відвідали сьогодні ранкову службу в церкві Святого Іоанна у Вашингтоні.

Служба відбулася перед другою інавгурацією президента Дональда Трампа, який сьогодні присягне на церемонії у Вашингтоні.

Лара приїхала на службу в темно-синій сукні-пальті з торочкою та великими ґудзиками, яке поєднала з лакованими туфлями на високих шпильках. Вона зробила укладання локонами, виразний макіяж очей зі стрілками та рожевими тінями, а також рожевим блиском підкреслила губи.

Лара та Ерік Трампи з дітьми / Фото: Associated Press

Її чоловік Ерік Трамп одягнув чорне пальто та штани, білу сорочку та блакитну краватку в принт, а взутий був у коричневі туфлі на шнурівці. Також з ними були їхні діти – син і донька, які вдяглися у сині вбрання.

Нагадаємо, Дональд і Меланія Трампи також відвідали службу в церкві. Розкішний образ Меланії, яка вдруге стала першою леді США, ми вам уже показували.

Також нагадаємо, що Джо та Джилл Байдени вже передали Білий дім Трампу.

Джилл і Джо Байдени, Дональд і Меланія Трампи в Білому домі / Фото: Associated Press

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