У синьому пальті та обідку з вуаллю: принцеса Беатріс сходила на службу

Учора члени британської королівської родини зібралися у соборі Святого Георгія у Віндзорі на службу пам'яті на честь короля Греції Костянтина ІІ, який помер у січні 2023 року. Очолювала захід королева Камілла, оскільки король Чарльз III не зміг бути присутнім через те, що зараз проходить курс лікування у зв'язку з раком.

Королева Камілла / Фото: Associated Press

Принцеса Беатріс прибула на службу разом зі своїм чоловіком Едоардо Мапеллі-Моцці. На ній було темно-синє пальто з поясом від Maje, в руках вона несла клатч з крокодилячої шкіри з перлинною обробкою від Ethan K, була в щільних колготах і замшевих туфлях-човниках від Jimmy Choo. Також свій образ принцеса доповнила синім обідком з вуаллю JBH Millinery, її волосся було розпущене, а на обличчі був макіяж зі стрілками на повіках.

Едоардо також одягнувся в темно-синій класичний костюм, білу сорочку і світлу краватку, а взутий був у чорні лаковані туфлі.

Принцеса Беатріс та Едоардо Мапеллі-Моцці / Фото: Associated Press

Захід також відвідала мама принцеси Беатріс – Сара Йоркська. Це вже другий (після різдвяної служби у Сандрінгемі) захід, на який Сару запрошують. Раніше вона не була удостоєна такої честі.

Принц Ендрю, Майк Тіндалл, Сара, герцогиня Йоркська, принцеса Анна, і віце-адмірал сер Тімоті Лоуренс / Фото: Associated Press

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