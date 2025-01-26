У синьому пальті та пітонових чоботях: стильна Анна Вінтур відвідала Тиждень моди в Парижі

75-річна Вінтур прибула на покази сезону осінь-зима 2025/2026 в межах Паризького тижня моди в елегантному синьому довгому пальті, під яке вдягла строкату максісукню і взула чоботи зі шкіри пітона на підборах.

Образ Анни Вінтур доповнювали фірмові чорні сонцезахисні окуляри та кольорове намисто на шиї. Вона була зі своєю фірмовою зачіскою боб-каре, а в руці тримала лише телефон. Анна йшла під синьою парасолькою, яку тримав над її головою помічник.

Анна Вінтур / Фото: Getty Images

Анна Вінтур завжди відвідує Тижні мод. А фотографи полюють на неї, щоб зробити свіжі фото.

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