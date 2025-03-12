У синьому пальті та сірому костюмі: розглядаємо два нові виходи Зари Тіндалл у Челтнемі

Учора місіс Тіндалл відвідала перший день перегонів у Челтнемі в межах так званого Челтнемського фестивалю.

Перший образ Зари був класичним. Вона поєднувала темно-синє пальто Fairfax&Favor із штанями зі стрілками та чоботами із гострими носами на підборах теж від Fairfax&Favor. Тіндал була в чорних шкіряних рукавичках і з чорною сумкою Aspinal of London. На обличчі у Зари були сонцезахисні окуляри в черепаховій оправі від Finlay & Co, а на голові гірчичний капелюх-пігулка, яка стала яскравою родзинкою образу. Також Тіндал зробила легкий макіяж з рожевим блиском на губах і одягла золоті сережки у вуха.

Зара Тіндалл / Фото: Getty Images

На другий день фестивалю Зара приїхала в сірому смугастому штанному костюмі, під жакет одягла винного кольору джемпер з високою горловиною, йому до тону підібрала сумку зі шкіри крокодила та капелюх-таблетку. У Тіндал знову був легкий макіяж на обличчі і золоті сережки-кільця в руках.

Зара Тіндалл / Фото: Getty Images

Компанію на змаганнях Зарі склала принцеса Йоркська Євгенія.

Принцеса Євгенія та Зара Тіндалл / Фото: Getty Images

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