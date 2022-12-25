У синьому пальті та в дивному капелюсі: королева Камілла супроводжує Чарльза III на прогулянці в Сандрінгемі

Король Чарльз III та його дружина королева Камілла очолили першу різдвяну прогулянку королівської родини сьогодні у Сандрінгемі.

Це перше Різдво короля Чарльза, на якому він присутній у ролі монарха. Сьогодні королівську родину зазнімкували фотографи під час прогулянки до церкви святої Марії Магдалини.

Британська королівська родина у Сандрінгемі / Фото: Getty Images

74-річний король одягнений у своє улюблене пальто верблюжого кольору, сірий костюм і взутий у чорні туфлі-оксфорди. У руках він несе парасольку, як і його дружина Камілла.

Королева консорт одягнена в синє пальто, яке поєднала з капелюхом-пігулкою, прикрашеною торочками, чорними замшевими чоботями на підборах і синьою сумкою-валізою, яку несла в руці.

Королева Камілла / Фото: Getty Images

У королеви була її фірмова зачіска, легкий макіяж, а у вухах виблискували перлинні сережки. Кажуть, королева Камілла відіграє велику роль у проведенні урочистостей на Різдво цьогоріч.

Принц і принцеса Уельські / Фото: Getty Images

Дорогою на службу також були заскочені принц і принцеси Уельські. Вони вперше взяли із собою на захід усіх п'ятьох дітей. Також на службі був присутній і скандальний принц Ендрю.

Принц Ендрю у Снадрінгемі, 2022 рік / Фото: Getty Images

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