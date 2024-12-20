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У синьому пальті та в компанії чоловіка: принцесу Анну заскочили дорогою до Букінгемського палацу

У синьому пальті та в компанії чоловіка: принцесу Анну заскочили дорогою до Букінгемського палацу

Принцеса Анна і Тімоті Лоренс / Фото: Getty Images

Королівський різдвяний обід у Букінгемському палаці не пропустила принцеса Анна. Вона приїхала разом із чоловіком сером Тімоті Лоренсом.

Королівська принцеса і віце-адмірал сер Тімоті Лоуренс були заскочені на різдвяному обіді для членів королівської родини, влаштованому королем Чарльзом у Букінгемському палаці 19 грудня.

Сестра короля була у темно-синьому пальті, а на шиї у неї був строкатий шарф. Вона нафарбувала губи яскравою помадою, одягла золоті сережки з перлинами і зробила фірмову зачіску. А її чоловік Тімоті був у темно-синьому костюмі, білій сорочці у блакитну дрібну клітинку та у жовтій краватці у принт прапорів різних країн світу.

Принцеса Анна і Тімоті Лоренс / © Getty Images
Принцеса Анна і Тімоті Лоренс / Фото: Getty Images

Дорогою до палацу, нагадаємо, папараці також заскочили королеву Каміллу, принцес Йоркських Беатріс та Євгенію та герцогиню Единбурзьку Софі з чоловіком.

Герцогиня Единбурзька Софі та принц Едвард / © Getty Images
Герцогиня Единбурзька Софі та принц Едвард / Фото: Getty Images

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