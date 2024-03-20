У синьому пальті та в улюбленій броші Єлизавети II: королева Камілла відвідала важливий захід

Королева Камілла вирушила в поїздку на острів Мен без свого чоловіка короля Чарльза III.

Монарх мав бути присутнім також, але не зміг поїхати через рекомендації лікарів, які радили йому під час лікування від раку намагатися уникати публічних контактів.

Королева Камілла / Фото: Associated Press

Камілла прибула офіційно оголосити столицю острова містом. У травні 2022 року Дугласу було надано цей статус, це відбулося в рамках святкування платинового ювілею правління королеви Єлизавети II.

Королева Камілла / Фото: Associated Press

Камілла сьогодні зустрілася з різними місцевими групами, благодійними організаціями та високопосадовцями, а також відкрила меморіальну дошку в Дугласі та побачилася з місцевим мером.

Королева Камілла / Фото: Associated Press

Королева Камілла / Фото: Associated Press

Королева була в синьому пальті, під яким у неї була синя сукня до тону і високі замшеві чоботи на підборах. У руках вона несла сумку від Chanel, а на грудях у Камілли була пришпилена одна з улюблених брошів покійної Єлизавети II з великим сапфіром та діамантами. Зачіска та макіяж дружини Чарльза були класичними.

Королева Камілла / Фото: Associated Press

Королева Камілла / Фото: Associated Press

Минулого разу Камілла з'являлася на публіці тиждень тому, коли відвідувала Челтнемський фестиваль. Тоді Її Величність була в зеленому пальті та капелюсі з хутряним оздобленням.

Королева Камілла / Фото: Associated Press

Короля Чарльза III цього тижня також бачили, що він відвідав прийом у Букінгемському палаці.

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