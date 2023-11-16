У синьому пальті та високих чоботях зі шкіри: стильна княгиня Шарлін роздала різдвяні подарунки

Всупереч чуткам про розлад у їхній сім'ї, пара демонструє незламність їхнього союзу. Сьогодні, 16 листопада, князь та княгиня були присутні на роздачі різдвяних подарунків Червоного Хреста у палаці Монако.

Княгиня Шарлін / Фото: Getty Images

Подейкують, що Шарлін давно не живе у палаці і має якийсь контракт із чоловіком, згідно з яким згодна виконувати свої королівські обов'язки за певну фінансову винагороду.

45-річна княгиня знову віддала перевагу темним відтінкам в образі, одягнувши чорну водолазку, обтислі штани, а зверху довге темно-синє пальто з сірим коміром. Взута Шарлін була у шкіряні високі чоботи на підборах. Її біляве волосся було акуратно укладене, легкий макіяж був на обличчі та блискучі діамантові сережки у вухах. На пальці у Шарлін виблискувала її заручальна каблучка, яку вона носить останнім часом все частіше, наче намагається показати, що в їхній родині все гаразд.

Княгиня Шарлін та князь Альбер II / Фото: Getty Images

Князь Альбер одягнув темно-синій костюм і білу сорочку, доповнивши образ світло-сірою краваткою в принт.

Княгиня Шарлін / Фото: Getty Images

Нагадаємо, раніше ми розповідали, що експерт з мови тіла пояснив, що не так у стосунках княгині Шарлін та князя Альбера II.

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