У синьому пальті та з блакитним шарфом: принцеса Анна з'явилася на публічному заході

Поки король Чарльз III перебуває на лікарняному його дружина Камілла та сестра Анна працюють не покладаючи рук.

Перебуваючи у Чеширі, королівська принцеса Анна відкрила нові приміщення для верхової їзди для інвалідів у кінному коледжі Різхіт.

Благодійна організація надає можливість понад 17 тисячам дітей та дорослим з обмеженими можливостями займатись верховою їздою.

Принцеса Анна / Фото: Getty Images

Принцеса Анна сама в минулому наїзниця, вона навіть бувала у Києві на змаганнях, тому завжди підтримує все, що пов'язано з кінним спортом. На цей захід Її Високість приїхала у синьому пальті, взута у високі чорні замшеві чоботи, на ній також був блакитний шарф з торочкою, а зверху вона накинула молочно-біле пальто, коли вийшла привітати наїзниць.

Whilst in Cheshire, Princess Royal також оголошено Riding for Disabled's New facilities в Reaseheath Equestrian College.



Charity забезпечує понад 17,000 відхилених дітей і гравців з fun activity, як їзда і їзда на їзді.



Find out more:… pic.twitter.com/3eGB3VngU4 — The Royal Family (@RoyalFamily) January 31, 2024

Принцеса також пришпилила до одягу брошку у вигляді коня та одягла лаконічні перлинні сережки-цвяшки, волосся зібрала у класичну зачіску та зробила денний макіяж.

Принцеса Анна / Фото: Getty Images

Нагадаємо, нещодавно ми розповідали, що принцеса Анна розкрила кумедне прізвисько короля Чарльза III.

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