У синьому пальті та з брошкою за 85 тисяч доларів: королева Камілла на прийомі у палаці

Королева-консорт Камілла провела урочистий прийом у Букінгемському палаці, на якому вручила Михайлу Баришникову премію коронації королеви Єлизавети II, найвищу нагороду Королівської академії танцю (RAD), на знак визнання його величезного внеску в балет і світ танцю загалом.

Захід відбувся 16 листопада в Букінгемському палаці, де на день пізніше прийом організував уже король Чарльз III на честь його вступу на посаду.

Михайло Баришніков та королева Камілла / Фото: Getty Images

75-річна королева Камілла одягла синє пальто із золотими ґудзиками посередині і пришпилила до нього гарну брошку у вигляді балерини, що танцює. Вибір брошки був дуже символічним, адже Камілла вручала нагороди танцюристам.

Це брошка від бренду Van Cleef & Arpels, яка називається Bouton d'or Ballerina з 18-каратного жовтого золота з діамантами, лазуритом та бірюзою. Її вартість становить 72 000 фунтів стерлінгів (85 600 доларів).

Королева Камілла / Фото: Getty Images

Також у Камілли було бездоганне укладання цього дня, сережки у вухах, кілька золотих браслетів на зап'ясті та легкий макіяж. Про улюблений браслет Камілли від французького бренду Van Cleef & Arpels ми вам розповідали, королева-консорт носить його дуже часто.

Королева Камілла / Фото: Getty Images

Королева Камілла / Фото: Getty Images

Читайте також: