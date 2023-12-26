У синьому пальті та з букетом квітів: принцеса Беатріс сходила на різдвяну службу

Принцеса Беатріс та Едоардо Мапеллі-Моцці також були присутні на різдвяній службі в церкві Святої Марії Магдалини в Сандрінгемі з сім'єю.

Принцеса цього святкового дня мала елегантний вигляд в темно-синьому пальті з поясом на талії, на голові у неї був синій оксамитовий обідок, прикрашений квітами. А взута Беатріс була у чорні високі замшеві чоботи на підборах. Її довге волосся було розпущене, макіяж вона зробила в натуральних відтінках і в руках тримала букет квітів, подарований їй кимось із людей, які прийшли привітати королівську родину. У руках її високості був чорний клатч зі зміїної шкіри.

Принцеса Беатріс та Едоардо Мапеллі-Моцці / Фото: Getty Images

Едоардо Мапеллі-Моцці був одягнений у темно-синій костюм, білу сорочку та краватку, а в нагрудній кишені його піджака була біла хустка.

Принцеса Беатріс та Едоардо Мапеллі-Моцці / Фото: Getty Images

Також на службу приїхала сестра Беатріс – принцеса Євгенія із чоловіком Джеком Бруксбенком (вони теж з'явилися без дітей) та мама принцес – Сара Йоркська зі своїм колишнім чоловіком принцом Ендрю. Король Чарльз III вперше за тридцять років запросив Сару побувати на різдвяній службі та провести канікули з королівською родиною.

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