У синьому пальті та з дорогою брошкою-балериною: королева Камілла приїхала до балетної школи

Королева Камілла сьогодні відвідала балетну школу Елмхерст, де зустрілася із танцюристами.
Її Величність приїхала, щоб відсвяткувати сторіччя школи разом із теперішніми учнями, співробітниками та випускниками, під час свого візиту до Вест-Мідлендсу в Бірмінгемі.
75-річна королева Камілла була в темно-синьому пальті, до якого пришпилила брошку у вигляді балерини, що танцює. Це брошка від бренду Van Cleef & Arpels, яка називається Bouton d'or Ballerina, із 18-каратного жовтого золота з діамантами, лазуритом та бірюзою. Її вартість складає 85600 доларів. Раніше Камілла вже з'являлася з нею на публіці, коли вручала Михайлу Баришнікову премію коронації королеви Єлизавети II, найвищу нагороду Королівської академії танцю (RAD).
На шиї у королеви був ланцюжок із двома золотими медальйонами, волосся було укладене в класичну зачіску, на обличчі - макіяж та усмішка. Королева Камілла любить не лише книжки, а й театр, і до балетного мистецтва, мабуть, також не байдужа.
А вчора, нагадаємо, вона разом із чоловіком-королем Чарльзом III відвідувала службу на честь Дня Співдружності у Вестмінстерському абатстві і потім прийом у Букінгемському палаці.
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