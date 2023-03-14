Категорія
Леді
НаживоУсі публікаціїКраще з YoutubeЕксклюзив ТСНУкрaїнaПолітикаВійнаГламурПроспортЛедіЗдоров’яАстрологіяВідеоРецептиСпецпроєктиЕкономікаФотоКиївЛьвівЦікaвинкиПопулярні тегиКоронавірусВипуски ТСНСвітТуризмАвтоНаука та ITДопомогаІнтерв’юІнфографікаПодкастиКіберспортРедакція
Мова сайту
Русская версия
Мова сайту
In English

У синьому пальті та з дорогою брошкою-балериною: королева Камілла приїхала до балетної школи

Автор
Ольга КузьменкоОльга Кузьменко
Дата публікації
Перегляди
131
Час на прочитання
2 хв
Поділитись:
WhatsApp
Viber
У синьому пальті та з дорогою брошкою-балериною: королева Камілла приїхала до балетної школи

Королева Камілла / Фото: Getty Images

Королева Камілла сьогодні відвідала балетну школу Елмхерст, де зустрілася із танцюристами.

Її Величність приїхала, щоб відсвяткувати сторіччя школи разом із теперішніми учнями, співробітниками та випускниками, під час свого візиту до Вест-Мідлендсу в Бірмінгемі.

Королева Камілла / © Getty Images
Королева Камілла / Фото: Getty Images

75-річна королева Камілла була в темно-синьому пальті, до якого пришпилила брошку у вигляді балерини, що танцює. Це брошка від бренду Van Cleef & Arpels, яка називається Bouton d'or Ballerina, із 18-каратного жовтого золота з діамантами, лазуритом та бірюзою. Її вартість складає 85600 доларів. Раніше Камілла вже з'являлася з нею на публіці, коли вручала Михайлу Баришнікову премію коронації королеви Єлизавети II, найвищу нагороду Королівської академії танцю (RAD).

На шиї у королеви був ланцюжок із двома золотими медальйонами, волосся було укладене в класичну зачіску, на обличчі - макіяж та усмішка. Королева Камілла любить не лише книжки, а й театр, і до балетного мистецтва, мабуть, також не байдужа.

Королева Камілла / © Getty Images
Королева Камілла / Фото: Getty Images

А вчора, нагадаємо, вона разом із чоловіком-королем Чарльзом III відвідувала службу на честь Дня Співдружності у Вестмінстерському абатстві і потім прийом у Букінгемському палаці.

Король Чарльз III та королева Камілла / © Associated Press
Король Чарльз III та королева Камілла / Фото: Associated Press

Читайте також:

Повʼязані теми:

Дата публікації
Перегляди
131
Поділитись:
WhatsApp
Viber
Наступна публікація