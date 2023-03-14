У синьому пальті та з дорогою брошкою-балериною: королева Камілла приїхала до балетної школи

Її Величність приїхала, щоб відсвяткувати сторіччя школи разом із теперішніми учнями, співробітниками та випускниками, під час свого візиту до Вест-Мідлендсу в Бірмінгемі.

Королева Камілла / Фото: Getty Images

75-річна королева Камілла була в темно-синьому пальті, до якого пришпилила брошку у вигляді балерини, що танцює. Це брошка від бренду Van Cleef & Arpels, яка називається Bouton d'or Ballerina, із 18-каратного жовтого золота з діамантами, лазуритом та бірюзою. Її вартість складає 85600 доларів. Раніше Камілла вже з'являлася з нею на публіці, коли вручала Михайлу Баришнікову премію коронації королеви Єлизавети II, найвищу нагороду Королівської академії танцю (RAD).

На шиї у королеви був ланцюжок із двома золотими медальйонами, волосся було укладене в класичну зачіску, на обличчі - макіяж та усмішка. Королева Камілла любить не лише книжки, а й театр, і до балетного мистецтва, мабуть, також не байдужа.

Королева Камілла / Фото: Getty Images

А вчора, нагадаємо, вона разом із чоловіком-королем Чарльзом III відвідувала службу на честь Дня Співдружності у Вестмінстерському абатстві і потім прийом у Букінгемському палаці.

Король Чарльз III та королева Камілла / Фото: Associated Press

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