У синьому пальті та з ідеальним укладанням: королева Камілла приїхала до палацу на обід

Королева Камілла пропустила церемонію привітання еміра Катару в Лондоні, але з'явилася у Букінгемському палаці, де має відбутися урочистий обід.

Її Величність королеву зазнімкували дорогою до палацу сьогодні, де вона приєднається до свого чоловіка короля Чарльза для виконання своїх обов'язків на заходах, пов'язаних з державним візитом еміра Катару та його дружини до Британії.

Королева Камілла / Фото: Associated Press

Королівський автомобіль проїхав двором до Великого входу, і королева усміхнулася, виходячи з машини і прямуючи до палацу.

Королева була одягнена в темно-синє пальто, під яким виднівся поділ її сукні і взута в замшеві туфлі на підборах. В руках вона тримала чорний клатч і хустку, її нігті не були вкриті лаком, на пальці виблискувала заручальна каблучка, а зачіска і макіяж були ідеальними.

Королева Камілла / Фото: Associated Press

Королева Камілла буде присутня на обіді у палаці, а також разом із гостями планує оглянути виставку у Картинній галереї.

Королева Камілла / Фото: Associated Press

Нагадаємо, на церемонії привітання в Лондоні сьогодні з'явилися принц та принцеса Уельські. Кейт мала чудовий вигляд у бордовому пальті від Alexander McQueen та капелюсі Sahar Millinery.

Принц і принцеса Уельські / Фото: Associated Press

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