У синьому пальті та з ідеальним укладанням: королева Камілла в Букінгемському палаці

Королева-консорт Камілла влаштувала прийом для переможців конкурсу есе Королівської Співдружності у Букінгемському палаці.
На заході Її Величність з'явилася в темно-синій сукні-пальті, перлинних сережках-висячках та з ідеальним укладанням. У своїй промові, яку Камілла виголосила з трибуни, вона похвалила свою свекруху, королеву Єлизавету II, сказавши, що вона і король Чарльз III отримали велику "втіху" від послань зі співчуттями, які були зроблені по всьому світу.
На прийомі талановитих письменників було нагороджено за участь у конкурсі творів королеви Співдружності.
"Я не можу почати, не віддаючи належне моїй дорогій свекрусі, покійній Її Величності, про яку ми сьогодні багато думаємо і якої всім нам так не вистачає", - сказала Камілла переможцям конкурсу. "Протягом всього її чудового правління її бачення того, як покращити життя усіх громадян Співдружності залишалося, як ви знаєте, дуже близьким її серцю".
Вона подякувала всьому світу за добрі побажання та співчуття, які вона та королівська родина отримали після смерті королеви в Балморалі 8 вересня 2022 року.
"За останні кілька місяців мій чоловік і я черпали величезну втіху в повідомленнях зі співчуттями, які ми отримували і продовжуємо отримувати з усіх кінців світу", - додала вона. "Вони нагадали нам, що письмове слово має унікальну здатність пов'язувати, зцілювати, заспокоювати і вселяти надію навіть посеред горя", - сказала Камілла, пише People.
Після виступу королеви зачитали уривки з деяких творів, які перемогли цьогоріч.
Також нещодавно королева-консорт провела інший прийом, на якому вручила танцюристу Михайлу Баришнікову премію коронації королеви Єлизавети II – найвищу нагороду Королівської академії танцю (RAD), на знак визнання його величезного внеску у балет та світ танцю загалом.
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