У синьому пальті та з ідеальним укладанням: королева Камілла в Букінгемському палаці

На заході Її Величність з'явилася в темно-синій сукні-пальті, перлинних сережках-висячках та з ідеальним укладанням. У своїй промові, яку Камілла виголосила з трибуни, вона похвалила свою свекруху, королеву Єлизавету II, сказавши, що вона і король Чарльз III отримали велику "втіху" від послань зі співчуттями, які були зроблені по всьому світу.

Королева Камілла / Фото: Getty Images

На прийомі талановитих письменників було нагороджено за участь у конкурсі творів королеви Співдружності.

"Я не можу почати, не віддаючи належне моїй дорогій свекрусі, покійній Її Величності, про яку ми сьогодні багато думаємо і якої всім нам так не вистачає", - сказала Камілла переможцям конкурсу. "Протягом всього її чудового правління її бачення того, як покращити життя усіх громадян Співдружності залишалося, як ви знаєте, дуже близьким її серцю".

Королева Камілла / Фото: Getty Images

Вона подякувала всьому світу за добрі побажання та співчуття, які вона та королівська родина отримали після смерті королеви в Балморалі 8 вересня 2022 року.

Королева Камілла / Фото: Associated Press

Королева Камілла / Фото: Associated Press

"За останні кілька місяців мій чоловік і я черпали величезну втіху в повідомленнях зі співчуттями, які ми отримували і продовжуємо отримувати з усіх кінців світу", - додала вона. "Вони нагадали нам, що письмове слово має унікальну здатність пов'язувати, зцілювати, заспокоювати і вселяти надію навіть посеред горя", - сказала Камілла, пише People.

Після виступу королеви зачитали уривки з деяких творів, які перемогли цьогоріч.

Також нещодавно королева-консорт провела інший прийом, на якому вручила танцюристу Михайлу Баришнікову премію коронації королеви Єлизавети II – найвищу нагороду Королівської академії танцю (RAD), на знак визнання його величезного внеску у балет та світ танцю загалом.

Михайло Баришніков та королева Камілла / Фото: Getty Images

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