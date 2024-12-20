У синьому пальті та з ідеальною зачіскою: королева Камілла побувала на ще одному прийомі

Наступного дня після різдвяного обіду в Букінгемському палаці королева Камілла відвідала інший прийом.
Її Величність прибула до будівлі муніципалітету Волтем-Форест у Лондоні.
Камілла цього разу була одягнена у синє пальто з коміром-стійкою та чорні шкіряні рукавички. Вона зробила ідеальну зачіску, макіяж, одягла перлинні сережки та кілька золотих браслетів на зап'ястя, зокрема і улюблений від Van Cleef & Arpels.
Днем раніше, папараці заскочили королеву Каміллу дорогою до Букінгемського палацу, коли вона їхала на різдвяний обід короля Чарльза.
Наступного тижня сім'я вирушить до Сандрінгема, де відвідає різдвяну службу у церкві Святої Марії Магдалини.
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