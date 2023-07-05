У синьому пальті та з кольє королеви: принцеса Уельська на шотландській "коронації" Чарльза та Камілли

Сьогодні в Единбурзі відбувається так звана друга коронація короля Чарльза III і королеви Камілли.

Серед гостей Національної служби подяки були принц і принцеса Уельські, відомі як герцог і герцогиня Ротсейські під час перебування в Шотландії.

Принц і принцеса Уельські на службі подяки в Шотландії / Фото: Associated Press

До собору Святого Джайлса на церковну службу на честь історичної коронації короля та королеви Камілли, Кейт приїхала в королівській синій сукні-пальті з оксамитовим коміром від Catherine Walker & Co, якц носила раніше на великодню службу та на захід на честь Дня Співдружності 2022-го року. Вбрання принцеса доповнила невеликим капелюхом від Філіпа Трейсі з імітацією пера, перлинними сережками та перлинним кольє королеви Єлизавети II з діамантовою застібкою. А також взула сині туфлі-човники і в руках несла синій клатч.

Принцеса Уельська на службі подяки у Шотландії / Фото: Associated Press

У цьому самому кольє Кетрін з'явилася на похороні королеви Єлизавети у вересні 2022 року та принца Філіпа у квітні 2021 року, а також на вечірці з нагоди 70-річчя їхнього весілля 2017 року.

Принцеса Уельська мала гарний макіяж, а волосся її було зібрано в зачіску.

Принц і принцеса Уельські на службі подяки в Шотландії / Фото: Associated Press

Принц Вільям носив форму Королівських ВПС та смарагдову мантію, яка відображає його становище у найвищому лицарському ордені Шотландії.

Принц і принцеса Уельські на службі подяки в Шотландії / Фото: Associated Press

Принц і принцеса Уельські на службі подяки в Шотландії / Фото: Associated Press

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