У синьому пальті та з мухою на грудях: королева Камілла відвідала музей

Візит Її Величності відбувся на честь 100-річчя відкриття музею для публіки 1925 року в Лондоні. Саме в цьому будинку жив англійський письменник Діккенс від 1837 до 1839 року.

Королева Камілла / Фото: Associated Press

Королева одягнула пальто свого улюбленого королівського синього кольору від Фіони Клер і кілька браслетів на зап'ястя, зокрема і її улюблений дорогий браслет Van Cleef & Arpels. На сукні у Камілли була пришпилена брошка-муха, на шиї був золотий ланцюжок із пластинчастою підвіскою з ініціалами її п'ятьох онуків, а у вухах перлинні сережки. У неї був легкий макіяж і яскравіша, ніж зазвичай помада на губах.

Королева Камілла / Фото: Associated Press

У руках королева тримала книжку "Життя з Джейн Остін" авторки Джанет Тодд.

Королева Камілла / Фото: Associated Press

Королева Камілла / Фото: Associated Press

Зазначимо, що буквально вчора в Кларенс-гаусі відбувся прийом, на якому королева Камілла та король Чарльз з'явилися разом. Його організували з нагоди запуску медалі читального залу королеви, Камілла, як відомо, прагне зробити так, щоб якнайбільше людей почало читати книжки. На прийомі Її Величність сяяла в новій сукні-сорочці.

Король Чарльз та королева Камілла / Фото: Getty Images

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