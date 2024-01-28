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У синьому пальті та з новими діамантами у вухах: княгиня Шарлін позувала з чоловіком на балконі палацу

У синьому пальті та з новими діамантами у вухах: княгиня Шарлін позувала з чоловіком на балконі палацу

Княгиня Шарлін / Фото: Getty Images

Князь Альбер II та його дружина княгиня Шарлін знову з'явилися разом на публіці.

Шарлін та Альбер вийшли на балкон під час традиційних святкувань Дня Святої Девоти, які зараз відбуваються у князівстві Монако.

Княгиня Шарлін та князь Альбер II / © Getty Images
Княгиня Шарлін та князь Альбер II / Фото: Getty Images

Цього дня принцеса була у темно-синьому пальті і з шарфом до тону на шиї, у її вухах виблискували великі сережки з діамантами, а на обличчі був легкий денний макіяж. Також біляве волосся княгині було укладено в стильну зачіску.

Княгиня Шарлін / © Getty Images
Княгиня Шарлін / Фото: Getty Images

Князь також одягнув темно-синій костюм, білу сорочку та краватку. А на його обличчі були чорні окуляри від сонця.

Днями Шарлін із сім'єю відвідали церемонію спалення човна, що відбулася на набережній у Монако. Того разу вона обрала для виходу біле пальто від Emilia Wickstead.

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