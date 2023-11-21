У синьому пальті та з сапфіровою брошкою на грудях: королева Камілла на урочистому заході в Лондоні

Королева Камілла одягла своє улюблене синє вбрання для зустрічі з президентським подружжям Південної Кореї.

У перший день державного візиту президента Юн Сок Йоля королева Камілла з'явилася на церемонії привітання у сукні-пальті синього кольору від Анни Валентайн та капелюсі від Філіпа Трейсі. Образ королева доповнила брошкою із сапфірами та діамантами, що належала колись королеві Марії, бабусі королеви Єлизавети II.

Королева Камілла та король Чарльз III на зустрічі з президентським подружжям Південної Кореї / Фото: Associated Press

Камілла завершила образ парою замшевих чобіт на квадратних підборах, чорними рукавичками зі шкіри та чорним шкіряним клатчем.

Королева Камілла / Фото: Getty Images

Цього тижня король Чарльз III та королева Камілла приймають президента Південної Кореї Юн Сок Йоля та його дружину, першу леді Кім Кон Хі з триденним державним візитом.

Королева Камілла / Фото: Associated Press

Почесних гостей сьогодні вранці зустрічали в Лондоні також принц Вільям і принцеса Кейт Уельські. Увечері у Букінгемському палаці відбудеться урочистий бенкет на честь гостей.

Королева Камілла та король Чарльз III, принц Вільям та принцеса Кейт Уельські на зустрічі з президентським подружжям Південної Кореї / Фото: Associated Press

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