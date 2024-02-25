У синьому пальті та з сумкою Chanel: принцесу Олену сфотографували дорогою на весілля

Інфанта Олена була зазнімкована після прибуття на весілля Феліпе Матосяна та Іни Моренес у церкві Лас Калатравас у Мадриді.

На урочисту церемонію інфанта приїхала у темно-синьому короткому пальті та світло-сірих широких штанах зі стрілками. На одній нозі вона була взута в чорні чоботи на підборах, а на другій у неї був ортез (це такий ортопедичний пристрій для стабілізації суглобів), тому від підборів їй тимчасово довелося відмовитися.

В руках у принцеси була стьобана сумка на ремінці-ланцюжку від Chanel, також вона зробила червоний манікюр, одягла сережки з камінням, прикріпила брошку у вигляді листка на грудях і на шию зав'язала бежевий шарф. Олена була у чорних сонцезахисних окулярах.

Принцеса Олена / Фото: Getty Images

Минулого разу, нагадаємо, принцеса Олена завітала до світського заходу і вийшла на червону доріжку також у різному взутті, і це було пов'язано з її травмою ноги.

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