У синьому пальті та з улюбленою сумкою: герцогиня Корнуольська приїхала до Вілтширу

У синьому пальті та з улюбленою сумкою: герцогиня Корнуольська приїхала до Вілтширу

Герцогиня Корнуольська сьогодні відвідала Вілтшир, де зустрілася зі школярами.

Дружина принца Уельського відвідала коротку службу та поклала квіти на честь 100-річчя військового меморіалу Сенд у церкві Святого Хреста у Мелкшемі.

Герцогиня Корнуольська Камілла / Getty Images

Камілла мала, як завжди, чудовий вигляд. На ній було синє тепле пальто та чорні замшеві чоботи, під пальтом виднілася біла сорочка, герцогиня була у шкіряних рукавичках та з улюбленою сумкою від DeMellier London в руках.

Герцогиня Корнуольська Камілла / Getty Images

Також її образ доповнювали перлинні сережки-висячки та стильне укладання. А на обличчі був легкий макіяж. Камілла була у гарному настрої та охоче спілкувалася зі школярами. Також герцогині подарували красивий букет квітів.

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