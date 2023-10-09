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У синьому пальті та з улюбленою зачіскою: принцеса Анна була помічена у Франції

Автор
Ольга КузьменкоОльга Кузьменко
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У синьому пальті та з улюбленою зачіскою: принцеса Анна була помічена у Франції

Принцеса Анна / Фото: Getty Images

Королівська принцеса Анна часто виконує свої обов'язки старшого члена сім'ї майже непомітно.

Днями принцеса Анна відвідала матч чемпіонату світу з регбі у Франції 2023 року між Ірландією та Шотландією на стадіоні "Стад де Франс" у Сен-Дені неподалік Парижа.

Її заскочили на трибунах. Одягнена 73-річна принцеса була в темно-синє пальто, у неї на шиї була хустка, волосся було зібране в класичну зачіску, на обличчі практично не було макіяжу, а у вухах сяяли сережки-цвяшки. Її Високість мала зосереджений вигляд та була серйозною.

Принцеса Анна / © Getty Images
Принцеса Анна / Фото: Getty Images

А місяць тому, нагадаємо, принцеса Уельська Кейт відвідувала чемпіонат світу з регбі у Франції. Вона відвідала матч між Англією та Аргентиною на стадіоні "Велодром" у Марселі, де з'явилася в елегантному білому штанному костюмі Alexander McQueen. Кейт, нагадаємо, є покровителькою футбольної ліги регбі.

Принцеса Уельська / © Getty Images
Принцеса Уельська / Фото: Getty Images

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Дата публікації
Перегляди
556
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