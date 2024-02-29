У синьому пальті та з величезним діамантом на пальці: принцеса Марі-Шанталь на пам'ятному заході в Лондоні

Спадкова принцеса Греції Марі-Шанталь була присутня на панахиді за королем Греції Костянтином у грецькому православному соборі Святої Софії в Лондоні.

Панахида відбулася наступного дня після того, як члени грецької, британської та іспанської королівських сімей зібралися на службі пам'яті у каплиці Святого Георгія у Віндзорі.

Принцеса Марі-Шанталь / Фото: Getty Images

55-річна принцеса Марі-Шанталь була цього дня в синьому пальті від Hermes з тонким поясом на талії, в руках вона тримала маленьку сумку на короткій ручці зі шкіри крокодила, волосся накрутила гарними локонами і зробила легкий макіяж очей, а рожевим блиском підкреслила губи. Манікюр у Марі-Шанталь був у ніжно-рожевому кольорі, а на пальці сяяла каблучка з величезним діамантом.

Принцеса Марі-Шанталь / Фото: Getty Images

З нею на службу приїхала її старша та єдина дочка – 27-річна принцеса Марія-Олімпія. Вона була в темному пальті з поясом на талії та водолазці, з маленькою чорною сумкою під пахвою та зробила легкий макіяж та свою класичну зачіску.

Принцеса Марія-Олімпія / Фото: Getty Images

Нагадаємо, очолювала службу пам'яті у Віндзорі королева Камілла. Вона заміняла свого чоловіка короля Чарльза III, який лікується від раку.

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