У синьому пальті та з величезним діамантом на пальці: принцеса Марі-Шанталь на пам'ятному заході в Лондоні

Спадкова принцеса Греції Марі-Шанталь була присутня на панахиді за королем Греції Костянтином у грецькому православному соборі Святої Софії в Лондоні.
Панахида відбулася наступного дня після того, як члени грецької, британської та іспанської королівських сімей зібралися на службі пам'яті у каплиці Святого Георгія у Віндзорі.
55-річна принцеса Марі-Шанталь була цього дня в синьому пальті від Hermes з тонким поясом на талії, в руках вона тримала маленьку сумку на короткій ручці зі шкіри крокодила, волосся накрутила гарними локонами і зробила легкий макіяж очей, а рожевим блиском підкреслила губи. Манікюр у Марі-Шанталь був у ніжно-рожевому кольорі, а на пальці сяяла каблучка з величезним діамантом.
З нею на службу приїхала її старша та єдина дочка – 27-річна принцеса Марія-Олімпія. Вона була в темному пальті з поясом на талії та водолазці, з маленькою чорною сумкою під пахвою та зробила легкий макіяж та свою класичну зачіску.
Нагадаємо, очолювала службу пам'яті у Віндзорі королева Камілла. Вона заміняла свого чоловіка короля Чарльза III, який лікується від раку.
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